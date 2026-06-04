Parigi: scambi in positivo per Societe Generale

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big bank francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 71,88 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 70,66. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 69,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```