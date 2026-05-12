Parigi: si concentrano le vendite su Societe Generale

(Teleborsa) - Sottotono la big bank francese , che passa di mano con un calo del 2,61%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Societe Generale rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo dell' Istituto di credito francese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 67,95 Euro e primo supporto individuato a 67,23. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 68,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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