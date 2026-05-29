Parigi: positiva la giornata per Societe Generale
(Teleborsa) - Scambia in profit la big bank francese, che lievita del 2,06%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Societe Generale rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Istituto di credito francese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Societe Generale evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 71,99 Euro. Primo supporto a 70,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 69,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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