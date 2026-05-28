Parigi: in calo Societe Generale

(Teleborsa) - Composto ribasso per la big bank francese , in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Societe Generale , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo dell' Istituto di credito francese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 70,36 Euro e primo supporto individuato a 68,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 71,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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