Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Giornata difficile per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in ribasso a 94,41.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 91,68. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 97,17 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 88,94.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)