Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio
Giornata difficile per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in ribasso a 110,59.
Le implicazioni di medio periodo del greggio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 114,95 con primo supporto visto a 107,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 104,36.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)