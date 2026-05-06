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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio

Giornata difficile per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in ribasso a 110,59.

Le implicazioni di medio periodo del greggio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 114,95 con primo supporto visto a 107,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 104,36.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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