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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,04%
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Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,04% e chiude a 24.990,16 punti.
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