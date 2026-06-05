Milano 16:45
50.073 -0,20%
Nasdaq 16:45
29.798 -2,00%
Dow Jones 16:45
51.450 -0,22%
Londra 16:45
10.393 +0,32%
Francoforte 16:45
24.832 -0,45%

Borsa: Senza direzione il Dow Jones (+0,09%)

Il Dow Jones apre a 51.610,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (+0,09%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido +0,09%, a quota 51.610,02 in apertura.
Condividi
```