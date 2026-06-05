Milano 4-giu
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Nasdaq 4-giu
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Dow Jones 4-giu
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Londra 4-giu
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Francoforte 4-giu
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Borsa: Shanghai avanza dello 0,30% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 4.069,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai avanza dello 0,30% alle 05:48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,30%, con 4.069,87 punti alle 05:48.
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