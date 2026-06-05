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Borsa: Shanghai avanza dello 0,30% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 4.069,87 punti
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Finanza
05 giugno 2026 - 05.48
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Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,30%, con 4.069,87 punti alle 05:48.
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