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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Retail
In rialzo il comparto vendite al dettaglio europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 965,57 punti.
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