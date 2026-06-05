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Ferragamo, Barclays alza il target price ma conferma l'Underweight

Debolezza settore wholesale continua a pesare sul fatturato nel 2026

Finanza, Consensus
Ferragamo, Barclays alza il target price ma conferma l'Underweight
(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 5,70 euro per azione (+4%) il target price su Salvatore Ferragamo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Underweight" (UW) sul titolo.

Il broker ha ritoccato leggermente le proprie previsioni sulla casa di moda, principalmente per questioni organizzative (migliore rappresentazione dei risultati del primo trimestre, aggiornamento sui tassi di cambio, riacquisto di azioni proprie).

Attualmente, per il 2026, gli analisti prevedono un fatturato di 975 milioni di euro, inclusi i ricavi del settore retail pari a 779 milioni, in crescita del 5% a tassi di cambio costanti, e un EBIT di 31 milioni. Essi, inoltre, aumentano dell'1% le previsioni sull'utile per azione (EPS) per gli esercizi 2027 e 2028.

Il prezzo obiettivo, precisano gli esperti di Barclays, "presenta ancora un significativo margine di ribasso" (potenziale downside del 38,7% sul prezzo di chiusura di giovedì 4 giugno pari a 9,31 euro) e, pertanto, mantengono il rating UW, spiegando che "nonostante il miglioramento delle tendenze nel settore retail, il marchio continua a registrare cambiamenti limitati nel mercato cinese (come emerso dall'aggiornamento sulle vendite del primo trimestre) e la debolezza del settore wholesale continua a pesare sul fatturato totale nell'esercizio 2026".




(Foto: © theyok/123RF)
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