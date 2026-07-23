Barclays alza target price su Unipol e Generali in attesa dei conti

(Teleborsa) - Barclays ha incrementato i target price sulle due maggiori compagnie assicurative italiane. In particolare, ha confermato la raccomandazione Underweight su Generali con un TP alzato a a 28,6 euro per azione dai precedenti 28,5 euro; ha ha confermato la raccomandazione Overweight su Unipol con un TP alzato a a 27,5 euro per azione dai precedenti 23,5 euro.



Le revisioni sono contenute in un report sul settore assicurativo europeo in attesa dei risultati del secondo trimestre. A questo proposito, gli analisti scrivono che i margini P&C dovrebbero beneficiare di un contesto di sinistri relativamente favorevole, in particolare nel settore riassicurativo, con perdite ingenti stimate al 40-50% dei livelli storici. Tuttavia, prevedono uno sviluppo sottostante più contenuto, poiché i prezzi del settore danni continuano a moderarsi in tutto il comparto. La crescita del fatturato rimarrà un indicatore chiave e non si aspettano grandi sorprese positive. Nel frattempo, nel settore vita, i trend sottostanti dovrebbero rimanere solidi, supportati da flussi consistenti e dalla crescita del margine di contribuzione.



Secondo Barclays, il posizionamento è aumentato nel settore finanziario, compreso quello assicurativo, ma le banche rimangono il settore con la maggiore presenza di investitori. L'indice SX7P continua a essere sostenuto da un migliore slancio degli utili per azione (EPS), con un EPS previsto da BBG per il 2027 in crescita di circa il 5% (contro il 2,5% per il settore assicurativo) a parità di livelli di valutazione. Barclays ha aumentato le stime sugli EPS per il 2027 di circa il 2% in media per i titoli che segue.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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