Piazza Affari: andamento negativo per Ferragamo
(Teleborsa) - Sottotono la maison del lusso, che passa di mano con un calo del 3,31%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della casa di moda italiana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,82 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,38. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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