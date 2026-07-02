Milano 12:28
52.133 +1,02%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 12:29
10.525 +0,45%
Francoforte 12:28
25.208 +0,67%

Piazza Affari: performance negativa per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Ferragamo
Ribasso composto e controllato per la maison del lusso, che presenta una flessione del 2,69% sui valori precedenti.
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