Milano 14:22
50.179 +0,01%
Nasdaq 4-giu
30.408 0,00%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 14:22
10.403 +0,42%
Francoforte 14:22
24.973 +0,11%

Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh
Balza in avanti Hellofresh, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,04%.
Condividi
```