Francoforte: balza in avanti Hellofresh

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hellofresh , in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.



Il movimento di Hellofresh , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario attuale di Hellofresh mostra un allentamento della trendline al test del supporto 4,377 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 4,45. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 4,345.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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