Francoforte: brillante l'andamento di Hellofresh

(Teleborsa) - Scambia in profit Hellofresh , che lievita del 2,52%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hellofresh più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Hellofresh è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,512 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,342. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,682.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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