Francoforte: andamento sostenuto per Hellofresh
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hellofresh, in guadagno del 3,28% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hellofresh rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Hellofresh è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,578 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,473. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,683.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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