New York: peggiora MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda di analisi e business intelligence, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,08%.
L'andamento di MicroStrategy Incorporated nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MicroStrategy Incorporated, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 113,9 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 123,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 110,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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