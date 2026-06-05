Piazza Affari: brillante l'andamento di Nexi

(Teleborsa) - Avanza il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.



L'andamento di Nexi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Nexi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,394 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,463. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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