UE modifica impegni del gestore rumeno Transgaz per fornitura di gas all'Ucraina

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato la modifica degli impegni assunti nel marzo 2020 da Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz (Transgaz), gestore rumeno del sistema di trasmissione del gas naturale, nell'ambito di un procedimento antitrust. Secondo gli impegni originari, Transgaz metteva a disposizione capacità di esportazione di gas naturale dalla Romania verso gli Stati membri dell'UE confinanti. In base agli impegni modificati, Transgaz offrirà anche la possibilità di esportazione di capacità all'Ucraina, contribuendo allo sviluppo di un mercato regionale del gas e alla diversificazione dell'approvvigionamento di gas all'Ucraina.



Nel maggio 2026, Transgaz ha richiesto una modifica degli impegni per poter offrire capacità di esportazione concorrenti in due punti di interconnessione: uno tra Romania e Bulgaria e un altro tra Romania e Ucraina sullo stesso gasdotto. Per capacità concorrenti si intendono le capacità della rete del gas che non possono essere allocate in un punto senza ridurre, in tutto o in parte, la capacità offerta in un altro punto. Queste capacità vengono messe a disposizione del mercato tramite aste e poi allocate in base alla domanda. Ciò consente un'allocazione equa ed efficiente della capacità complessiva della rete, anche in situazioni in cui non è possibile soddisfare tutte le richieste degli utenti.



La Commissione ha valutato la richiesta di Transgaz ai sensi della clausola di revisione contenuta negli impegni di marzo 2020 e ha concluso che Transgaz ha dimostrato validi motivi per modificare gli impegni in modo coerente con i loro obiettivi. Gli impegni rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2026.

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