Milano 11:12
52.595 +0,94%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 11:12
10.979 +0,75%
Francoforte 11:12
25.833 +0,86%

Gas, indice IGI scende a 62,47 €/MWh

Economia, Energia
Gas, indice IGI scende a 62,47 €/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 31 luglio è pari a 62,47 €/MWh, in discesa rispetto al 30 luglio attestatosi a 63,84 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```