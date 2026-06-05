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/ USA, Tasso disoccupazione in maggio
USA, Tasso disoccupazione in maggio
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05 giugno 2026 - 14.35
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Tasso disoccupazione in maggio pari a +4,3%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
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