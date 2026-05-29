Milano 10:54
49.992 +0,33%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 10:54
10.444 +0,17%
Francoforte 10:54
25.131 +0,15%

Tasso disoccupazione Germania in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Germania in maggio
Germania, Tasso disoccupazione in maggio pari a +6,3%, in calo rispetto al precedente +6,4% (la previsione era +6,4%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```