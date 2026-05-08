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USA, Tasso disoccupazione in aprile

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USA, Tasso disoccupazione in aprile
USA, Tasso disoccupazione in aprile pari a +4,3%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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