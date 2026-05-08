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/ USA, Tasso disoccupazione in aprile
USA, Tasso disoccupazione in aprile
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08 maggio 2026 - 14.40
USA,
Tasso disoccupazione in aprile pari a +4,3%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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