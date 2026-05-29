Milano
28-mag
49.825
0,00%
Nasdaq
28-mag
30.224
+0,84%
Dow Jones
28-mag
50.669
+0,05%
Londra
28-mag
10.426
0,00%
Francoforte
28-mag
25.092
0,00%
Venerdì 29 Maggio 2026, ore 07.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Tasso disoccupazione Giappone in aprile
Tasso disoccupazione Giappone in aprile
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 maggio 2026 - 07.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giappone,
Tasso disoccupazione in aprile pari a +2,5%
, in calo rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +2,7%).
Condividi
Leggi anche
Germania, Tasso disoccupazione in aprile
USA, Tasso disoccupazione in aprile
Tasso disoccupazione Cina in aprile
Eurozona, tasso di disoccupazione marzo scende al 6,2%
Argomenti trattati
Giappone
(60)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 30 aprile 2026
Appuntamenti macroeconomici del 19 maggio 2026
Italia, Tasso disoccupazione in marzo
Unione Europea, Tasso disoccupazione in marzo
Spagna, Disoccupazione in aprile
Regno Unito, Tasso disoccupazione in marzo
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto