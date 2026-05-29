Milano 28-mag
49.825 0,00%
Nasdaq 28-mag
30.224 +0,84%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 28-mag
10.426 0,00%
Francoforte 28-mag
25.092 0,00%

Tasso disoccupazione Giappone in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Giappone in aprile
Giappone, Tasso disoccupazione in aprile pari a +2,5%, in calo rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +2,7%).
Condividi
```