USA, trader prevedono ora un aumento tassi da parte della Fed entro fine anno

(Teleborsa) - I trader scontano ora un aumento dei tassi di interesse della Fed di 25 punti base entro la fine dell'anno. Lo scriver Bloomberg, dopo che l'economia statunitense ha registrato un altro mese di forte crescita dell'occupazione a maggio, confermando che il mercato del lavoro sta riprendendo slancio dopo le difficoltà dello scorso anno.



Questo da potenzialmente alla Federal Reserve più spazio per mantenere invariati i tassi di interesse in un contesto di inflazione in aumento derivante dalla guerra con l'Iran.



In particolare, l'occupazione nel settore non agricolo è aumentata di 172.000 posti di lavoro il mese scorso, dopo un aumento rivisto al rialzo a 179.000 ad aprile, secondo quanto riportato venerdì dal Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro. Le attese erano per un aumento di 85 mila unità.



Il FedWatch del CME Group, che traduce i prezzi dei future sui Fed Funds in aspettative sui tassi di interesse, prevede ora una probabilità del 76% di un aumento dei tassi nel meeting di dicembre 2026.

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