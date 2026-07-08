BTP, rendimenti ai massimi da un mese con tensioni USA-Iran. Focus su verbali Fed e BCE

Il repricing

(Teleborsa) - I rendimenti decennali dei titoli di Stato italiani sono ai massimi da quasi un mese, attestandosi al 3,85% (+8 punti base rispetto a ieri), dopo che gli ultimi attacchi statunitensi contro l'Iran in risposta agli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz hanno fatto salire i prezzi del petrolio e portato a un re-pricing delle attese sui tassi di interesse sui mercati globali.



Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo , alla base del movimento sui bond si posizionano il riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente, che si sono riflesse in un aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, e i dati sulle aspettative di inflazione (Fed di New York), superiori al 3% su tutto l'orizzonte temporale dell'indagine.



Queste dinamiche si sono tradotte anche in un aumento delle probabilità di rialzi attesi per Fed e BCE entro fine anno: i tassi a brevissimo anticipano un aumento con certezza e un secondo con una probabilità del 40% per la banca statunitense e un incremento nell'ultima riunione del 2026 per quella europea.



"Le comunicazioni delle banche centrali rimarranno al centro dell'attenzione - fanno notare gli strategist di ING - In parte, perché ci sono pochi altri dati da osservare. Ma con un fitto programma di interventi da parte degli organi della BCE e la pubblicazione del verbale della prima riunione del FOMC presieduta da Kevin Warsh, l'interesse sembra assicurato". Secondo gli esperti, gli eventi nello Stretto di Hormuz, che hanno fatto risalire i prezzi del petrolio, forniscono ai funzionari della BCE il supporto necessario per un approccio più cauto e prudente, lasciando aperta la possibilità di un aumento dei tassi a settembre. Tra gli interventi attesi oggi ci sono quelli di Nagel, Dolenc, Kocher e Moulin. Domani la BCE pubblicherà i verbali della sua ultima riunione.



Guardando alle altre geografie europee, il rendimento dei titoli decennali tedeschi si attesta al 3,04%, quello britannico al 4,90%, il francese al 3,86%, lo spagnolo al 3,52%.

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