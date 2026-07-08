BTP, rendimenti ai massimi da un mese con tensioni USA-Iran. Focus su verbali Fed e BCE
Il repricing
(Teleborsa) - I rendimenti decennali dei titoli di Stato italiani sono ai massimi da quasi un mese, attestandosi al 3,85% (+8 punti base rispetto a ieri), dopo che gli ultimi attacchi statunitensi contro l'Iran in risposta agli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz hanno fatto salire i prezzi del petrolio e portato a un re-pricing delle attese sui tassi di interesse sui mercati globali.
Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, alla base del movimento sui bond si posizionano il riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente, che si sono riflesse in un aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, e i dati sulle aspettative di inflazione (Fed di New York), superiori al 3% su tutto l'orizzonte temporale dell'indagine.
Queste dinamiche si sono tradotte anche in un aumento delle probabilità di rialzi attesi per Fed e BCE entro fine anno: i tassi a brevissimo anticipano un aumento con certezza e un secondo con una probabilità del 40% per la banca statunitense e un incremento nell'ultima riunione del 2026 per quella europea.
"Le comunicazioni delle banche centrali rimarranno al centro dell'attenzione - fanno notare gli strategist di ING - In parte, perché ci sono pochi altri dati da osservare. Ma con un fitto programma di interventi da parte degli organi della BCE e la pubblicazione del verbale della prima riunione del FOMC presieduta da Kevin Warsh, l'interesse sembra assicurato". Secondo gli esperti, gli eventi nello Stretto di Hormuz, che hanno fatto risalire i prezzi del petrolio, forniscono ai funzionari della BCE il supporto necessario per un approccio più cauto e prudente, lasciando aperta la possibilità di un aumento dei tassi a settembre. Tra gli interventi attesi oggi ci sono quelli di Nagel, Dolenc, Kocher e Moulin. Domani la BCE pubblicherà i verbali della sua ultima riunione.
Guardando alle altre geografie europee, il rendimento dei titoli decennali tedeschi si attesta al 3,04%, quello britannico al 4,90%, il francese al 3,86%, lo spagnolo al 3,52%.
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