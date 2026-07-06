Waller (Fed): forward guidance "strumento prezioso" ma problema se usata in modo rigido

(Teleborsa) - Il governatore della Federal Reserve, Christopher Waller, ha dichiarato che i segnali provenienti dai responsabili delle politiche monetarie sull'andamento futuro dei tassi di interesse possono essere utili, se utilizzati con attenzione.



"Continuo a credere che la forward guidance possa essere uno strumento prezioso che, a volte, ha rafforzato significativamente il processo decisionale e continuerà ad essere utile", ha dichiarato Waller in un intervento preparato per una conferenza della Banca d'Italia a Roma sulla trasmissione della politica monetaria.



Tuttavia Waller ha sottolineato anche che la forward guidance può diventare un problema se utilizzata in modo rigido.



L'autunno del 2021 ne è stato un esempio, ha detto il banchiere statunitense, quando la Fed ha parlato di aumentare i tassi, ma si è sentita così vincolata dalle indicazioni precedenti da non approvare un aumento dei tassi fino a marzo 2022.



La dichiarazione di Waller giunge mentre il nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, si è impegnato ad abbandonare l'uso della forward guidance per adottare un approccio più in sintonia con i dati economici in continua evoluzione.



Waller ha anche osservato che le indicazioni prospettiche possono causare problemi nei momenti in cui diversi scenari economici sembrano ugualmente probabili.



E al presente, i funzionari della Fed sono indecisi se l'inflazione o i rischi per l'occupazione siano la preoccupazione maggiore.







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