Milano 9:32
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Londra 9:32
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,63% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 91,43 con area di resistenza individuata a quota 95,75. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 89,99.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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