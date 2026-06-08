Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno
Ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,63% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 91,43 con area di resistenza individuata a quota 95,75. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 89,99.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)