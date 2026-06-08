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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Riunione sostanzialmente debole quella del 5 giugno per l'Eurostoxx 50, che conclude gli scambi in frazionale calo a 6.062.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6.102. Primo supporto visto a 6.029. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5.995.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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