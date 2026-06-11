Borsa: Londra, apertura +0,14%

Milano 10:12
50.567 +1,07%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:12
10.318 +0,61%
Francoforte 10:12
24.248 +0,22%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 +0,14% a quota 10.268,89 dopo l'apertura.
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