Marex, nuovo associato ACEPI

(Teleborsa) - ACEPI, Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento, annuncia l’ingresso di Marex tra i suoi associati.



Marex - riporta un comunicato - è una piattaforma globale e diversificata di servizi finanziari che offre ai propri clienti l’accesso ai mercati, servizi infrastrutturali e liquidità essenziale su tutti i mercati mondiali.



La divisione dedicata ai prodotti strutturati, Marex Financial Products, opera attraverso otto sedi internazionali e ha emesso oltre 25.000 strumenti, generando un volume di negoziazione superiore ai 30 miliardi di dollari su tutte le principali asset class, tra cui Equities, Credit, Funds, Custom Indices, Digital Assets, Foreign Exchange e Commodities.



In Italia, Marex Financial Products ha consolidato rapidamente una presenza di rilievo sin dalla prima emissione nel marzo 2022, realizzando più di 1300 prodotti e superando i 2 miliardi di euro di volume scambiato sul mercato Cert-X di Borsa Italiana.

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