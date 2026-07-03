CR Orvieto, MCC avvia nuovo processo competitivo dopo mancata cessione a Banca del Fucino

(Teleborsa) - Mediocredito Centrale (MCC) ha approvato l'avvio di un nuovo processo competitivo per la vendita della partecipazione in Cassa di Risparmio di Orvieto (CRO). La determinazione "conferma gli obiettivi di valorizzazione della partecipazione e di creazione di valore per gli stakeholders, in un contesto di massima attenzione per le persone e per il territorio di riferimento di CRO", si legge in una nota.



Il nuovo processo segue l'interruzione delle trattative per la cessione di CRO a Banca del Fucino. Dopo lo stop da parte di Mediocredito Centrale, Banca del Fucino aveva detto di ritenere che si potesse arrivare entro il termine del 30 giugno 2026 ad una condivisione sostanziale che potesse far differire il termine del closing al 31 dicembre 2026 come già prospettato, ma ciò non è avvenuto.

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