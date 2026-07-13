Gruppo FS, assemblea nomina Cda con Tanzilli presidente, Strisciuglio proposto amministratore delegato

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2026-28 composto da Tommaso Tanzilli nominato presidente, Gianpiero Strisciuglio, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.





Inoltre, ha invitato il nuovo CdA a nominare Gianpiero Strisciuglio per la carica di amministratore delegato.

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