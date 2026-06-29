Casta Diva, assemblea approva il bilancio 2025

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Casta Diva Group ha approvato il bilancio 2025, deliberato di riportare a nuovo l’utile d’esercizio nonché di aumentare da sei a sette il numero dei componenti, nominando quale nuovo componente con funzioni esecutive Guido Palladini.



Il nuovo amministratore resterà in carica per la residua durata del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, scada alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027.



(Foto: © rawpixel)

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