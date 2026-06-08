Merck, la FDA assegna lo status di farmaco orfano al pembrolizumab

(Teleborsa) -
Merck&Co ha ottenuto dalla Food and Drug Administration (FDA) la designazione di farmaco orfano per il pembrolizumab, commercializzato con il nome di Keytruda, come terapia per il carcinoma prostatico neuroendocrino.
Lo status di farmaco orfano permette alle case farmaceutiche di ricevere incentivi per sviluppare trattamenti per malattie rare che colpiscono meno di 200.000 persone negli Stati Uniti.
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Le terapie che ottengono la designazione di orfano hanno diritto a sette anni di esclusività di mercato qualora la FDA li autorizzi per l’indicazione relativa alla malattia rara. Il pembrolizumab non ha ancora ricevuto il via libera della FDA per il trattamento del carcinoma prostatico neuroendocrino.