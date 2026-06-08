New York: seduta molto difficile per Vulcan Materials
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di materiali da costruzione, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,08%.
Lo scenario su base settimanale di Vulcan Materials rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Vulcan Materials perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 266,1 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 277,2. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 262,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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