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Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Telecommunications

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Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Telecommunications
Viene venduto parecchio l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la seduta a 437,76 punti.
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