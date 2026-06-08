Parigi: giornata depressa per Bouygues

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , con un ribasso del 2,05%.



La tendenza ad una settimana di Bouygues è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Bouygues ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 50,19 Euro. Supporto a 48,47. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 51,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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