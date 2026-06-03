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Parigi: giornata depressa per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Renault
Ribasso composto e controllato per la casa automobilistica francese, che presenta una flessione del 2,18% sui valori precedenti.
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