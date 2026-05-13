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Parigi: giornata depressa per Danone

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Danone
Ribasso composto e controllato per il produttore di alimenti e bevande, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
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