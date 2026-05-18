Parigi: movimento negativo per Bouygues
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che passa di mano con un calo dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Bouygues mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,33%, rispetto a -3% dell'indice di Parigi).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Bouygues, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 49,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 49,97 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 49,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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