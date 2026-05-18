Parigi: movimento negativo per Bouygues

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che passa di mano con un calo dell'1,84%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Bouygues mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,33%, rispetto a -3% dell' indice di Parigi ).





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Bouygues , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 49,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 49,97 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 49,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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