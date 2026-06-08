Piazza Affari: rosso per MARR

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società alimentare , che presenta una flessione del 2,30% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di MARR è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del distributore di alimenti mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,723 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,923. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,647.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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