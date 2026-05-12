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Piazza Affari: rosso per ENAV

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Piazza Affari: rosso per ENAV
Rosso per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, che sta segnando un calo del 3,45%.
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