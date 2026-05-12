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Piazza Affari: rosso per ENAV
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Trasporti
12 maggio 2026 - 12.30
Rosso per la
società che gestisce il traffico aereo civile in Italia
, che sta segnando un calo del 3,45%.
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