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Piazza Affari: rosso per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per D'Amico
Composto ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
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