Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,51%

SSE a 3.979,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,51%
Indice SSE +0,51% a quota 3.979,68 all'apertura pomeridiana.
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