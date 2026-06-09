Lloyds offrirà il software di pagamento Stripe ai clienti business

(Teleborsa) - Lloyds ha siglato una partnership con la società di servizi finanziari Stripe.



La maggior banca digitale del Regno Unito - si legge in una nota - utilizzerà infatti la piattaforma dell'azienda per alimentare Lloyds Accept, una nuova suite di strumenti di pagamento per le piccole imprese oltremanica, offrendo loro l'accesso alla stessa infrastruttura di pagamento utilizzata dai team leader a livello mondiale nel settore dei pagamenti, come quelli di aziende quali Amazon e OpenAI.



Lloyds Accept è integrato direttamente nel conto aziendale Lloyds e consente alle piccole imprese di accettare pagamenti in qualsiasi modalità: di persona con moderni terminali, tramite Tap to Pay o tramite link di pagamento per le vendite online. Le aziende possono configurare il servizio e iniziare ad accettare pagamenti in pochi minuti.

Condividi

```