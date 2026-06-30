Londra: brillante l'andamento di Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo bancario britannico, che avanza bene del 2,25%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Lloyds Banking Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lloyds Banking Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lloyds Banking Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,121 sterline. Primo supporto a 1,098. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,084.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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