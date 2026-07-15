PayPal nel mirino di Stripe e Advent: offerta da oltre 53 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La società di pagamenti Stripe e la società di private equity Advent International hanno presentato un'offerta congiunta per acquisire PayPal Holdings , al prezzo di 60,50 dollari per azione, in un'operazione che valuterebbe la società di pagamenti oltre 53 miliardi di dollari.



Secondo fonti a conoscenza della trattativa, citate dal Financial Times e da Reuters, l'offerta, presentata all'inizio di questo mese, è supportata da circa 50 miliardi di dollari di finanziamenti garantiti da banche e rappresenta un premio di circa il 28% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni PayPal di ieri.



Al momento PayPal, Stripe e Advent hanno rifiutato di commentare.



La proposta fa seguito a un primo approccio effettuato all'inizio di aprile. Stripe e Advent non hanno ricevuto risposta da PayPal e puntano a portare avanti le trattative nelle prossime settimane.



Secondo le fonti, Stripe e Advent deterranno congiuntamente PayPal, con una quota paritaria ciascuna, anziché smembrare la società.



La notizia ha fatto balzare le azioni PayPal del 16,2% nelle contrattazioni pre-mercato a Wall Street.









(Foto: Photo by Marques Thomas on Unsplash)

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