PayPal nel mirino di Stripe e Advent: offerta da oltre 53 miliardi di dollari
(Teleborsa) - La società di pagamenti Stripe e la società di private equity Advent International hanno presentato un'offerta congiunta per acquisire PayPal Holdings, al prezzo di 60,50 dollari per azione, in un'operazione che valuterebbe la società di pagamenti oltre 53 miliardi di dollari.
Secondo fonti a conoscenza della trattativa, citate dal Financial Times e da Reuters, l'offerta, presentata all'inizio di questo mese, è supportata da circa 50 miliardi di dollari di finanziamenti garantiti da banche e rappresenta un premio di circa il 28% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni PayPal di ieri.
Al momento PayPal, Stripe e Advent hanno rifiutato di commentare.
La proposta fa seguito a un primo approccio effettuato all'inizio di aprile. Stripe e Advent non hanno ricevuto risposta da PayPal e puntano a portare avanti le trattative nelle prossime settimane.
Secondo le fonti, Stripe e Advent deterranno congiuntamente PayPal, con una quota paritaria ciascuna, anziché smembrare la società.
La notizia ha fatto balzare le azioni PayPal del 16,2% nelle contrattazioni pre-mercato a Wall Street.
(Foto: Photo by Marques Thomas on Unsplash)
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